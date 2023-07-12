بوريس جونسون يرزق بـ"طفل ثالث".. وزوجته: اختار اسم بطل طرواده.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وزجته كاري ولادة طفلهما الثالث واسمه فرانك، حيث نشرت كاري صورة على حسابها بانستجرام لفرانك الفريد اوديسيوس جونسون، قائلة: "هل يمكنكم تخمين الاسم الذي اختاره زوجي؟".

وقالت صحيفة التايمز، إن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون البالغ من العمر 58 عام حريص على أن ينظر إليه على أنه باحث في الكلاسيكيات والتاريخ وفي الأساطير اليونانية، يترك أوديسيوس البطل الأسطوري الذي اختار جونسون اسمه لمولوده الثالث، وراءه زوجته وطفله في بحث عن المغامرة ويكون من قادة حرب طروادة، وصاحب فكرة حصان طرواده الشهيرة الذي بواسطته انتصر فى المعركة.



اوديسيوس مولود جونسون

وأضافت كاري جونسون: "أنا أحب كل دقيقة للطفل النائم.. لقد كانت رؤية طفلي الأكبر سناً وهما يحتضنان شقيقهما الجديد بمثل هذه السعادة والإثارة هو أروع شيء يمكن رؤيته.. نحن جميعا مغرمون جدا"

وأضافت كاري جونسون: "شكرًا جزيلاً لفريق الأمومة في هيئة الصحة الوطنية المذهله إنهم حقًا أكثر الناس روعة ورعاية. أشعر بامتنان كبير".

لطالما رفض بوريس جونسون الإفصاح عن عدد أطفاله إجمالاً. من المعروف أنه ثمانية على الأقل حتى الآن ، من ثلاث نساء مختلفات على الأقل، كان لديه أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر ، وآخر في عام 2009 مع المستشارة الفنية هيلين ماكنتاير ، التي كان على علاقة بها.



ترحيب حار بمولود جونسون الجديد من شقيقه

ولد الطفل الأول لـكارى وبوريس جونسون، وهو صبي يدعى ويلفريد ، في أبريل 2020. في مايو 2021 ، تزوج الزوجان سراً في كاتدرائية ويستمنسر، وفي ديسمبر من ذلك العام أُعلن أنهما رزقا بطفلة أطلقوا عليها اسم رومي ايريس شارلوت

وفرانك هو أول طفل يولد منذ أن غادر بوريس جونسون داونينج ستريت العام الماضي ، بعد أن فقد ثقة حزب المحافظين بسبب تعامله مع العديد من الفضائح في مقدمتها تلك المعروفة بـ "حفلات داونينيج ستريت"