انتشال 3 جثامين من أسرة واحدة بمصيف فى كفر الشيخ.. وتحذيرات من البحر

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بعدم النزول إلى مياه البحر المتوسط بمصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق من عدة سنوات، لخطورة المكان، ووجود دوامات به، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليه، وتم تكرار المناشدات عدة مرات، مؤكداً أن مصيف بلطيم متوفر به كل الإمكانيات، ويتسم بالهدوء، والأمان، إضافة لوجود فرق الإنقاذ المنتشرة على الشاطئ.

وعلى جانب آخر، تابع محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة من قبل رجال الانقاذ، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مجلس مدينة مطوبس، ورجال الإسعاف، انتشال 3 جثامين لسيدتين وشاب، من أسرة واحدة، وجرى نقل جثامينهم، لمستشفى رشيد العام، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.