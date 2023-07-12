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القاهرة تنظم غدا معرضا للحرف اليدوية بحديقة الحرية احتفالا بعيدها القومى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:00 ص
القاهرة تنظم غدا معرضا للحرف اليدوية بحديقة الحرية احتفالا بعيدها القومى " معرض القاهرة للحرف اليدوية
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة القاهرة، غدا الخميس، معرضا للحرف اليدوية، بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان " معرض القاهرة للحرف اليدوية" وذلك فى الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1054 .
 
ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .
 
وتحتفل محافظة القاهرة ، بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1054 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي . 
 
 

القاهرة

العاصمة

الحرف اليدوية

حديقة الحرية



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