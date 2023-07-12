اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:50 م
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السيطرة على حريق فى فيلا شرق الإسكندرية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:34 م
السيطرة على حريق فى فيلا شرق الإسكندرية أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى فيلا " الفايد" بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية دون اصابات أو تلفيات.

 

وكانت قد تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق نشب فى فيلا وبالمعاينة تبين أنه بسبب اشعال النيران فى مخلفات وانتقلت النيران سريعا إلى منطقة الحديقة وتم السيطرة عليه.

 

وقال شهود عيان عن الواقعة لـ"اليوم السابع" إنه اثناء اشعال النيران فى بعض المخلفات لم يتمكن الحارس فى السيطرة عليها بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووجود رياح انتقلت النيران إلى الحديقة وتم السيطرة عليها تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة.


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