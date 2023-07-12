اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:50 م
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السجن المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بخطف طفل فى سوهاج

الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:08 م
السجن المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بخطف طفل فى سوهاج حبس -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "م.ع.س." عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بخطف الطفل "م.ع" بدائرة مركز أخميم.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفل المجنى عليه كرها عنه عن طريق استدراجه إلى أحد الأماكن بدائرة مركز أخميم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وخطف المجنى عليه وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

مركز أخميم

حوادث اليوم



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