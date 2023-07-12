اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:53 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
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 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس كارلوس فيلا نوفا

ذكرى يوم الاستقلال

جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية



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