الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.