الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية بذكرى يوم الاستقلالالأربعاء، 12 يوليو 2023 04:53 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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