الجيش الإسرائيلى يعلن إحباط محاولة للمساس بالسياج الأمنى على الحدود مع لبنان

وكالات

شهدت المناطق الحدودية جنوبى لبنان، مساء الأربعاء، توترا أمنيا واستنفارا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلى "تشويش محاولة للمساس بالسياج الأمنى على الحدود مع لبنان"، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلى عن إحباط محاولة "للمساس بالسياج الأمنى على الحدود مع لبنان"، مساء الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان: "أبعدنا الأشخاص الذين حاولوا تخريب السياج الحدودى دون إطلاق رصاص حي".

وأشار إلى "اقتراب عدد من المشتبه فيهم فى وقت سابق من اليوم الى السياج الأمنى على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس فى منطقة العائق الأمنى حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم، مؤكدا أن هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أى خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني".