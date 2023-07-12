البابا تواضروس: صلوات الأحباء والرعية سبب فى شفائى مع مجهودات الأطباء

كتب: محمد الأحمدى – جاكلين منير

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة إلى أهالى الإسكندرية بمناسبة عيد الأباء الرسل واستشهاد القديسين بطرس وبولس الذى تحتفل به الكنيسة اليوم الأربعاء.

وقال قداسة البابا خلال العظة الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بعد شفائه من التهاب العصب السابع إنه يشكر الله على شفائه وعودته من فترة التعب إلى الكنيسة في الإسكندرية، موضحا أنه كان يخطط في شهر يونيو وشهر يوليو وجزء من أغسطس أن يكون الاجتماع العام فى الإسكندرية لكن تم تأخيرها بسبب ظروف التعب مقدما الشكر إلى صلوات الأحباء وكل الرعية والأقباط والسؤال الدائم عن صحة قداسته، مؤكدا أن الأطباء مارسوا دورهم بعناية والصلوات أيضا كان لها دور كبير في شفاؤه وكان يشعر بها طول الوقت.

وقدم قداسة البابا التهانى إلى الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية لنجاحهم وتفوقهم، مؤكدا أنهم سيدخلون مرحلة مهمة في الثانوية العامة والجامعة فلابد أن يكون هناك حلم للتخصص فى دراسة معينة أو مهنة معينة مطالبا الطلاب بالحلم والسعى وراء حلمهم، قائلا إن الاجتهاد مطلوب والله سوف يوجه إلى الطريق الأفضل.



عظة قداسة البابا



عظة البابا