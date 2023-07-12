وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الدهيشة" الواقع جنوب محافظة بيت لحم، جنوب الضفة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكان المخيم، واعتقال ثلاثة شبان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل، بجنوب الضفة، كما داهمت منزل الصحفي في وكالة "وفا" جويد التميمي، ومنزل شقيقه رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي، وعاثت بمحتوياتهما ومحتويات منازل أخرى تخص ذات العائلة خرابا.

وفي شمال الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من محافظة "قلقيلية"، وثلاثة من "طولكرم" بينهم أسيران محرران، كما جرى اعتقال شابين أحدهما أسير محرر في "نابلس".

وذكرت مصادر أمنية في محافظة "أريحا" شرق الضفة، أن شابا أصيب بالرصاص الحي، وجرى اعتقال ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر".

وفي مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "عناتا" وسط مواجهات مع سكانها واعتقلت شابين، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا شمال المدينة، وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.



