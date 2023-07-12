اعرفى مدى ارتباط انقطاع الطمث بالتغيرات العصبية فى الدماغ

كتبت ميرفت رشاد

النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 45 و 55 عامًا عادةً يبدأن في الشعور باضطرابات في الدورة الشهرية ويلاحظن انخفاض فتراتها حتى تتوقف تمامًا في النهاية ، قد يستغرق هذا الانتقال من الدورة الشهرية المنتظمة إلى انقطاع الطمث الكامل سنوات حتى يكتمل ويمكن أن تعاني المرأة من جميع أنواع الأعراض خلال تلك الفترة، وتشمل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتغيرات الحالة المزاجية والصداع واضطرابات النوم، وإليك العلاقة بين انقطاع الطمث وصحة الدماغ ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

فترة ما حول انقطاع الطمث وصحة الدماغ



يرتبط انقطاع الطمث بشكل شائع بالتغيرات العصبية في الدماغ بسبب الأعراض الكلاسيكية للنسيان ومشاكل النوم وتغيرات الحالة المزاجية والهبات الساخنة نتيجة لذلك ، يُعتقد أن صحة المبيض والدماغ خلال هذه الفترة مرتبطة.

أكدت روبرتا برينتون ، عالمة الأحياء العصبية بجامعة أريزونا في توكسون ، أن انخفاض هرمون الاستروجين يمكن أن يكون له تأثير على الدوائر في الدماغ التي كانت تعتمد عادةً على هذا الهرمون من أجل أداء سلس.

يلعب الإستروجين دورًا نشطًا للغاية في دعم الأنظمة المختلفة في الجسم وكذلك وظائف المخ، جزء واحد يلعبه هو في تحفيز امتصاص الجلوكوز ، وإعطاء الطاقة، كما أنه يزيد من تدفق الدم في الدماغ ، وله تأثيرات مضادة للالتهابات ، ويساعد في تعديل درجة حرارة الجسم ، ويعزز نشاط المشبك العصبي.

نتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين في الجسم خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى إقصاء كيمياء الدماغ ووظائفه، تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أنه خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث ، يمكن أن تنخفض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم لمدة أسبوع واحد فقط لترتفع بشدة في اليوم التالي.

نتيجة لذلك ، لا يستطيع الدماغ أن يبدأ في التكيف بشكل فعال ليعمل بدون هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث، لكن لحسن الحظ ، بمجرد حدوث انقطاع الطمث الحقيقي ، تتعلم الخلايا العصبية في الدماغ أن تعمل بدونه.

صحة الدماغ بعد انقطاع الطمث



نظرًا لصعوبة تحديد الوقت الذي يكون فيه الشخص في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث (قد يستغرق الأمر سنوات ، إلى أشهر فقط لبعض الأشخاص) ، لم يتم إجراء الكثير من الأبحاث القوية حول الآثار طويلة الأمد لأعراض ما قبل انقطاع الطمث على صحة الدماغ.

هناك بعض القلق بشأن ظهور الأمراض المرتبطة بالعمر ، مثل الخرف وهشاشة العظام والسكتة الدماغية وأمراض القلب ، والتي يبدو أنها تتسارع في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث ، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث.