نصائح مهمة للسيدات بعد الأربعين.. أبرزها التمارين الرياضية

كتبت نهير عبد النبى

بعد سن الأربعين هناك تغيرات كثيرة في جسم الإنسان وفى تفكيره وخصوصًا للسيدات فالتغييرات الطبيعية مثل انقطاع الطمث والتاريخ الطبي لعائلتك تلعب دورًا مهمًا، لكن نمط الحياة الصحي يمكن أن يساعدك على البقاء قويًا ومستقلًا قدر الإمكان في السنوات القادمة.

وحسب ما ذكره موقع inspiringmomlife إليك بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على صحتك مع تقدمك في العمر وهى:

النساء في الأربعينيات نصيحة

1 : ابق هادئًا

-يمكن أن تجعلك الهبات الساخنة غير مرتاح وتعطل نومك.

-يمكنك تقليلها عن طريق الحد من المحفزات مثل الكحول والكافيين.

-ارتدِ طبقات من الملابس واحتفظ بمروحة بجوار سريرك - فهذه بداية جيدة.

2: إدارة التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم الهبات الساخنة وأعراض انقطاع الطمث الأخرى.

لذا خصص وقتًا للتأمل يوميًا والتفكير بشكل إيجابي.

3: انقاص الوزن

تتقلص عضلاتك ويبطئ التمثيل الغذائي مع تقدمك في العمر، حيث يتغير توزيع الدهون في جسمك أيضًا ، لذا ينتهي الأمر بالمزيد من تلك الجنيهات حول خصرك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

لحسن الحظ، يمكنك أن تقاوم من خلال تناول كميات أقل من الطعام وممارسة المزيد من التمارين.

4: أكل الصويا

تجد العديد من النساء الراحة من أعراض انقطاع الطمث باستخدام الصويا والمكملات الغذائية ، على الرغم من أن الدراسات تعطي نتائج متضاربة.

5: تحدث مع طبيبك

يمكن لطبيبك أن يخبرك ما إذا كنت مرشحًا جيدًا للعلاج بالهرمونات البديلة أو علاجات أخرى.

6: تمارين رياضية

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية ، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غني بالألياف وقليلة الدهون غير الصحية ، في أن يبدأ قلبك في البقاء قويًا.