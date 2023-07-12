إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.