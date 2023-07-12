اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى أكتوبر

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:04 ص
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى أكتوبر حادث انقلاب ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة

حادث انقلاب ميكروباص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة