إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق الأبيض بكرداسة

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق الأبيض نطاق كرداسة ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى كرداسة ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

فى واقعة أخرى، أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نصف نقل أعلى طريق الصف، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.