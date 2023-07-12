إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات إثر نشوب بين عائلتين بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى «ش.م.م» 26 سنة، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس 5 سم، و«ع.م.م» 36 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«ا.م.م» 22 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«و.ا.م» 55 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«م.م.ع» 32 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.