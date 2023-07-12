إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق التوسعات فى مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم الى المستشفى .