اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:47 م
إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة 6 أكتوبر حادث سير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق التوسعات فى مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف.
 
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

طريق الضبعة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة