إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الحملة المُنفذة بدمياط

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إزالة 25 حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال21 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بمساحة اجمالية 1727م٢، مشيرة إلى أنه خلال اليوم تم إزالة 12 حالة تابعين لولاية الموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز و مدينة كفر البطيخ..

وأشارت إلى وجود تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، بعدما تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.