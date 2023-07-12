اليوم السابع
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أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 بالتواريخ

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:04 م
أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 بالتواريخ
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ،  كما يلى : 
 

إجازات شهر يوليو 

 
- رأس السنة الهجرية 
الأربعاء 19 يوليو 
 
- ثورة 23 يوليو
الأحد 23 يوليو 
 

إجازات شهر سبتمبر 

 
- المولد النبوى الشريف
الأربعاء 27 سبتمبر 
 

إجازات شهر أكتوبر 

 
- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"
 
الجمعة 6 أكتوبر  
 

اجازات 2023

أيام الإجازات فى 2023

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كام يوم إجازة فى 2023

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