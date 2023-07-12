أطعمة تؤثر على الذاكرة والطاقة وحرق الدهون.. تجنبها

كتبت فاطمة خليل

تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات ضروري لنمط حياة صحي، وبصرف النظر عن الحفاظ على رطوبة الجسم وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم، من المهم أن تغذي جسمك بالفيتامينات والعناصر الغذائية المناسبة التي يحتاجها، حيث يؤثر ما تتناوله من طعام بشكل كبير على كيفية عمل جسمك، لذلك عليك دائمًا الانتباه لما تأكله، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة تؤثر على الذاكرة والطاقة وحرق الدهون، وفقاً لموقع "CNN".

من المفيد فهم الجانب السلبي للأطعمة فائقة المعالجة، في حين أنها يمكن أن تكون لذيذة، فإن بعض هذه الأطعمة المصنعة تضر بصحتك بأكثر من طريقة.

وفقًا لمقال نشرته CNN Health ، "كشفت دراسة جديدة أن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة قد يساهم في التدهور المعرفي العام ، بما في ذلك مناطق الدماغ المشاركة في الوظائف التنفيذية - القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات.

وقال رودي تانزي، أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد ومدير وحدة أبحاث الوراثة والشيخوخة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، أن الأطعمة فائقة المعالجة "عادةً ما تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر والملح والدهون، وكلها تعزز الالتهاب في الجسم، ربما يكون أكبر تهديد للشيخوخة الصحية في الجسم والدماغ.

ويكشف العديد من الخبراء أنها ليست ضارة لعقلك فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على مستويات التمثيل الغذائي والطاقة لديك.

الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة تخلق حالة من الالتهابات منخفضة المستوى في الجسم مما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك تدهور الوظيفة الإدراكية.

الخبز الأبيض على وجه الخصوص هو عنصر يجب الابتعاد عنه لأنه "مصنوع من الكربوهيدرات المكررة ويفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى ونتيجة لذلك ، فإن الكربوهيدرات المكررة تتحول إلى سكر سريعًا ، مما يتسبب في ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز وبالتالي تجعلك "تعاني من الإرهاق وضباب الدماغ من الطبيعة الالتهابية لهذه المكونات.

الطعام المقلي

ذكرت CNBC أن "إحدى الدراسات التي شملت 18080 شخصًا وجدت أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المقلية كان مرتبطًا بانخفاض الدرجات في التعلم والذاكرة."

لا يقتصر الأمر على الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومنخفضة الشبع ، ولكنها أيضًا محملة بالصوديوم. يمكن أن يزيد الصوديوم من الانتفاخ واحتباس الماء مما قد يحد من فقدان الوزن.

المشروبات الغازية الدايت

يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الغازية الدايت لتقليل السعرات الحرارية لفقدان الوزن لكنها يمكن أن تؤدي غالبًا إلى انتفاخ غير مرغوب فيه ، مما يؤدي إلى إبطال أي فقدان للوزن قد يحدث.

من المعروف أن الكربنة تؤدي إلى الانتفاخ ، ولكن تحتوي المشروبات الغازية الخاصة بالحمية على مكون آخر يؤدي إلى الانتفاخ ؛ المحليات الصناعية.السكرالوز هو السبب الأكثر شيوعًا للغازات والانتفاخ.

ويسبب السكرالوز تهيجًا وانتفاخًا في الجهاز الهضمي إلى جانب تقليل بكتيريا الأمعاء الصحية . تساعد هذه البكتيريا على منع الانتفاخ من خلال تحسين صحة الأمعاء بشكل عام. ومن الآثار الجانبية الأخرى للمحليات الصناعية احتمال أن يتناول المستهلك وجبة دسمة في الوجبة التالية.

ترتبط المحليات الصناعية بالإفراط في تناول الطعام ، وهو عامل آخر يسبب الانتفاخ.

تهديد آخر هو أن المشروبات مثل المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية تحتوي على كميات زائدة من السكر.

تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسبب التهابًا في الدماغ ، والذي تم ربطه بضعف التعلم ومشاكل الذاكرة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل الخرف.

عادة ، يمكن أيضًا معالجة المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر بشكل مكثف ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ثم انخفاضه.