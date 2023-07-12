أطراف متحركة.. طلاب جامعة دمياط يبتكرون نموذجا للتغلب على مشاكل ضمور العضلات

دمياط - هيثم مراد

"الأطراف المتحركة" ابتكار آخر تقدمه جامعة دمياط ، مساهمة فى إيجاد حل لمشاكل مرض ضمور العضلات، حيث بدأ طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى العمل علي هذا المشروع منذ أكثر من عام، حتي ظهرت ملامحه، ليكون محط اهتمام الجميع.

التقى "اليوم السابع" بفريق العمل الذي قام بتقديم المشروع، بدأوا حديثهم بالتشغيل التجريبي لمشروعهم، حتي يمكننا التعرف عليه.

"واجهت تلك المشكلة في أسرتي، أحد أقاربي يعاني من ضمور العضلات وهذا ما دفعني إلي ابتكار هذا الجهاز" بتلك العبارات بدأت الطالبة "أمنية نجم" أحد المشرفين على المشروع حديثها لتؤكد أنها بدأت دراسة جوانب مشاكل ضمور العضلات عن قرب من أجل تقديم هذا النموذج، لتستكمل حديثها قائلة: "بدأت في عرض الفكرة على زملائي تحمسوا كثيرا وبدأنا في التنفيذ حتي تمكنا من الوصول إلي هذا النموذج".

وأضافت قائلة: "يمكن لمن يعانون من الإصابة بضمور العضلات التحكم في الأشياء بواسطة هذا الجهاز، حاولنا تقديم خطوة بسيطة ربما تكون سببا في مساعدتهم".

بدأت الطالبة "روان عبد الغفار"، أحد المشاركين في تنفيذ المشروع في شرح طريقة عمل الأطراف الصناعية، قائلة: "صممنا الجهاز بطريقة تسمح له التحكم بالأشياء من خلال أوامر يتلقاها حسب رغبة صاحبه، فقط عليه إبلاغ الجهاز بالأمر وسيتم تنفيذه فورا".

واستكملت طالبة جامعة دمياط حديثها قائلة:" تحكمنا في سرعة تنفيذ الأوامر وذلك تيسيرا على صاحبه إذا أراد تناول بعض الأطعمة أو إحكام قبضته على أشياء قابلة للكسر، التحكم في سرعة تنفيذ الأمر سيجعل هذا أمرا سهلا دون عناء" .

وقال الطالب "محمد جلال" أحد أعضاء فريق العمل: "عندما بدأنا تنفيذ المشروع كان لدينا هدف مهم، حاولنا العمل عليه ليكون متاحا للجميع، التحكم في تكلفته كان أمرا شاقا ولكننا نجحنا في تنفيذه بأسلوب علمي متطور يضمن تحقيق النتائج المطلوبة بالاضافة الي التحكم في تكلفته ليكون متاحا للجميع" واضاف طالب جامعة دمياط قائلا: " لدينا طموح اكبر في تطوير هذا النموذج أكثر من ذلك، نعمل منذ عدة أشهر على النموذج المعدل منه، نحاول فقط تقديم شيئا مفيدا لمرضي ضمور العضلات، وهذا ما نسعي إليه باستمرار" .