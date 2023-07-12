روبوت سكيورتى.. ابتكار جديد لكلية الذكاء الاصطناعى بدمياط للتعرف على الوجوه

دمياط - هيثم مراد

"روبوت سكيورتي" نموذج جديد قدمته جامعة دمياط، يمكنه التعرف على الأشخاص المعلومين لدي المنشأة أو المنزل أيضا، ويمكنه التدخل لحماية المنشآت العامة أو الخاصة من الحرائق أو السرقات. ويقدم "اليوم السابع" في هذا اللقاء شرحا لما قدمته جامعة دمياط في هذا الأمر

قال الدكتور وائل عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط: "بدأنا التحضير لهذا النموذج منذ عامين تقريبا، كنت نعلم أننا سنواجه تحديات كثيرة ولكن كان استعدادنا جيدا لذلك كانت النتائج جيدة".

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط: "المعامل المطورة التى تمكنت الجامعة من توفيرها ساهمت كثيرا في إنجاح هذا الأمر وغيره من المشروعات الأخرى، لم يعد لدينا أزمات في الإمكانيات الآن وفرنا البيئة السليمة من أجل الحصول على أفضل طاقات الشباب لدينا".

وبدأ الدكتور وائل فى شرح فكرة النموذج قائلا: "الفكرة هي تقديم نموذج يمكنه التعامل مع أية طوارئ تحدث، أيضا يمكنه التعرف على الأشخاص الغريبة غير المعلومة له مما يحمى من وقوع السرقات، إضافة إلى التدخل في حالات الحريق أو غيرها من حالات الطوارئ"، واستكمل حديثه قائلا: "تمكنا أيضا من إدخال تكنولوجيا حديثه داخل النموذج تؤهله لكي يكون صديقا للبيئة، الاعتماد على الطاقة الشمسية في طريقة شحن بطارياته سهل الأمر كثيرا، إضافة إلى توفيره للطاقة، فضلا عن كونه يعد من النماذج صديقة البيئة".