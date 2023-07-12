اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:09 ص
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أسعار تذاكر دخول الشواطئ الحكومية فى مدينة الغردقة.. صور

الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:00 ص
أسعار تذاكر دخول الشواطئ الحكومية فى مدينة الغردقة.. صور شواطئ الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، 3 شواطئ حكومية عاملة، تابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، تدار من مجلس ادارة النادى الاجتماعى بالغردقة قديما، منتجع العائلات حديثاً.
 
- الشاطئ الأول .. منتجع العائلات 1 وهو شاطئ النادى الاجتماعى، تبلغ تذكرة دخوله لغير الأعضاء 50 جنيها للفرد والعضو الدخول له مجانا، ويضم عددا من الخدمات التى تقدم للزوار من شمسيات ومقاعد وتوجد به كافيهات وباركن للسيارات وغيرها من الخدمات .
 
- الشاطئ الثانى .. شاطئ منتجع العائلات 2 وهو شاطئ السواقى قديما وهو أيضا تابع للنادى الاجتماعي بالغردقة ويدار من مجلس ادارة النادى الاجتماعي وتبلغ أيضا تذكرة دخوله 50 جنيها للفرد ومجانا للاعضاء ويوجد بمنطقة القيادات بالغردقة .
 
- الشاطئ الثالث .. شاطئ منتجع العائلات 3 وهو الشاطئ العام رقم 4 قديما او شاطئ ميريت قديما وهو اقلهم سعرا من حيث تذكرة الدخول حيث تبلغ سعر تذكرة دخوله 20 جنيها للفرد، والاعضاء مجانا وهو الاكثر اقبالا لرخص سعر تذكرته، وتم تطويره وافتتاحه منذ عام تقريبا بتكلفة تجاوزت الـ30 مليون جنيه، ويقع على طريق الكورنيش بالغردقة.
 
الشواطئ الحكومية بمدينة الغردقة (1)
 

الشواطئ الحكومية بمدينة الغردقة (2)
 

الشواطئ الحكومية بمدينة الغردقة (3)
 

الشواطئ الحكومية بمدينة الغردقة (4)
 

 


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منتجع العائلات



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