أسعار تذاكر دخول الشواطئ الحكومية فى مدينة الغردقة.. صور

- الشاطئ الأول .. منتجع العائلات 1 وهو شاطئ النادى الاجتماعى، تبلغ تذكرة دخوله لغير الأعضاء 50 جنيها للفرد والعضو الدخول له مجانا، ويضم عددا من الخدمات التى تقدم للزوار من شمسيات ومقاعد وتوجد به كافيهات وباركن للسيارات وغيرها من الخدمات .

- الشاطئ الثانى .. شاطئ منتجع العائلات 2 وهو شاطئ السواقى قديما وهو أيضا تابع للنادى الاجتماعي بالغردقة ويدار من مجلس ادارة النادى الاجتماعي وتبلغ أيضا تذكرة دخوله 50 جنيها للفرد ومجانا للاعضاء ويوجد بمنطقة القيادات بالغردقة .

- الشاطئ الثالث .. شاطئ منتجع العائلات 3 وهو الشاطئ العام رقم 4 قديما او شاطئ ميريت قديما وهو اقلهم سعرا من حيث تذكرة الدخول حيث تبلغ سعر تذكرة دخوله 20 جنيها للفرد، والاعضاء مجانا وهو الاكثر اقبالا لرخص سعر تذكرته، وتم تطويره وافتتاحه منذ عام تقريبا بتكلفة تجاوزت الـ30 مليون جنيه، ويقع على طريق الكورنيش بالغردقة.