كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، أسعار النفط تسجل 79.58 دولار لخام برنت و75.01 دولار للخام الأمريكى.

وعززت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا، من إنتاج وصادرات النفط والغاز في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، بمتوسط ​​زيادة بنسبة 9% منذ فبراير 2022.

وأشار الأمين التنفيذى لاتحاد شركات البترول والغاز والطاقة المتجددة فى أمريكا اللاتتينية ومنطقة بحر الكاريبى"آرابيل" كارلوس جاريبالدى، فى مؤتمر القطاع الذى نظمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (Opep) في فيينا، إلى أن "استجابة للفرصة المفتوحة في مجال أمن الطاقة بسبب الحرب فى أوكرانيا، والعقوبات التي فرضت على إمداداتها وما نتج عن ذلك من أسعار مواتية".

وأكد الخبير الأرجنتيني، أن التطور يختلف من بلد إلى آخر، حيث إن في الأرجنتين، على سبيل المثال، تصل نسبة الزيادة 14%، بينما في البرازيل 8%، وإجمالاً، المتوسط ​​هو 9% لإنتاج الغاز الطبيعي والخام، بينما يبدو أن الصادرات في كلا المنتجين قد زادت بنسبة 5%" .

وقال الخبير الأرجنتينيى، أن 60٪ من مصفوفة الطاقة في أمريكا اللاتينية تتبع عملية الهيدروكربونات (الغاز والبترول)، مشيرا إلى أن فنزويلا بدأت تستجيب لزيادة الإنتاج فى النفط منذ 2020 وذلك بسبب تخفيف العقوبات الأمريكية.

وحسب البيانات التي جمعتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن أكبر احتياطي نفطي في العالم يقع في فنزويلا، حيث تمتلك نحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج. وتنتج فنزويلا من النفط الخام نحو 700000 برميل بشكل يومي، وهذا رقم أقل بكثير من إنتاج المنتجين الرئيسيين حول العالم.