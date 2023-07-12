أسامة الأزهرى يوجه نصائح للحاج بعد العودة.. ويؤكد: سيدنا عمر أرخ بالتوقيت الهجرى

الأمير نصرى

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عندما تقابل حاج بعد عودته أطلب منه الإستغفار لأنه إنسان مطهر وليس بينه وبين الله حجاب، موصيا الحاج بالتعامل برفق والرحمة مع كل مخلوقات الله و كثرة الذكر واستمرار التوبة واستقام الحال مع الله.

وأضاف أسامة الأزهري خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أن وجود الأزهر 1000 سنة بين المسلمين ليس عبثا، وعشرات الألوف من علماء الإسلام هم من ضبطوا المصريين فى الآداء العام.

تابع أسامة الأزهري، إن الشيخ الشعراوى قال عن الهجرة: اعتدنا على إحياء المناسبة ولكن علينا أن نحييها ونعيشها، موضحا أن العلماء قالوا إن سيدنا عمر بن الخطاب هو من بدأ التأريخ للهجرة، وسيدنا عمر قال سنؤرخ بالتوقيت الهجرى لأنه فرق بين الحق والباطل.

وأوصى أسامة الأزهرى، الجميع فى بداية العام الهجرى الجديد "ألا تحزن وأن الله معنا"، وهى هدية للناس.