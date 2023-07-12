أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-7-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.



إيقاف تداول سهمي أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وطاقة عربية.



البورصة تخسر 3 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.39%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 105 ملايين جنيه، 28.5 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 160.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20816 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 7177 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 5581 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، عدد 500 ألف سهم، 3871 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بششركة العبوات الطبية عدد 2.9 مليون سهم، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 210 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 340.3 ألف سهم، 374.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 864 سهم، 11329 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم إيهاب الدسوقي محمد إبراهيم عدد 400 ألف سهم بسعر 0.73 جنيه بقيمة إجمالية 292 ألف جنيه لتصل نسبة المساهم 7.68%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

في نفس الصدد قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها هي 4.899 مليار سهمًا بدلًا من 4.767 مليار سهمًا بنسبة تغطية 97.99% بدلًا من 95.348%، وباقي الأسهم غير المغطاة والمطروحة للاكتتاب هي 100.3 مليون سهم.

دومتي

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عن تعديل الغرض الأساسي للشركة بإضافة عبارة صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، وكذلك إضافة عبارة (المخبوزات بكافة أنواعها)، ويتضمن هذا التعديل يتم بناء على طلب هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بتوضيح المكملات الغذائية بالسجل التجاري، وكذلك جهات التصدير بضرورة إيضاح بعبارة المخبوزات بكافة أنواعها ليتم إيضاحها وإضافتها مفصلة على السجل التجاري للشركة.