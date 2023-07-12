البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، توقيع التزام مالي على 11 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضمت قائمة الشركات كل من جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، والقلعة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لحليج الأقطان، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما قررت اللجنة، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.