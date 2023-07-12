اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:37 م
البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على 11 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضمت قائمة الشركات كل من جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، والقلعة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لحليج الأقطان، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.
 
كما قررت اللجنة، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. 
 
وقررت اللجنة منح 5 شركات وهي: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفقًا لأحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 خلال الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

البورصة

اخبار البورصة

قواعد القيد بالبورصة

القوائم المالية



الموضوعات المتعلقة

هبوط مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات جلسة الأربعاء بتداولات 1.5 مليار جنيه

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:01 م

الذهب في البورصة العالمية يسجل أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:26 م

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:41 م

البورصة تخاطب الشركات للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:34 ص

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:16 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة