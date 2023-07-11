اليوم السابع
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4 وفيات فى ألاباما بسبب تحدى "القفز من قارب متحرك".. فيديو

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:18 ص
4 وفيات فى ألاباما بسبب تحدى "القفز من قارب متحرك".. فيديو القفز من قارب متحرك
ريهام عبد الله

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تسبب تحدى القفز من قارب متحرك، والمنتشر على تيك توك، فى وفاة 4 أشخاص فى ألاباما، إذ يقفز الأشخاص من مؤخرة السفينة المتحركة بسرعة عالية، والتحدى المنتشر على منصة تيك توك، ينطوى على مشاركة الأفراد فى أنشطة مائية خطيرة، إذ يقوم الأشخاص، بالقفز من القارب أثناء تحركه، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

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ومن جهتهم، قال المسئولون في ولاية ألاباما إن التحدى الجديد أودى بحياة أربعة أشخاص، بعد أن كسروا أعناقهم على الفور، وقال مسئولون إنه في الأشهر الستة الماضية، كان عليهم التعامل مع أربع حالات غرق كان من السهل تجنبها.

القفز من قارب متحرك
القفز من قارب متحرك

 

تحدى تيك توك
تحدى تيك توك

4 حالات وفيات فى ألاباما نتيجة التحدى الخطير

بدوره، قال الكابتن جيم دينيس من فريق الإنقاذ: "فى الأشهر الستة الماضية، شهدنا أربع حالات غرق كان من السهل تجنبها، وكانوا يقومون بتحدي تيك توك"، وتابع: "الأربعة الذين ذهبنا لانقاذهم، عندما قفزوا من القارب، كسروا عنقهم حرفياً، ماتوا موت فوري."

تابع الكابتن دينيس: "أعتقد أن الناس، إذا تم تصويرهم بالكاميرا، أعتقد أنهم على الأرجح يفعلون شيئًا غبيًا لأنهم يريدون التباهي أمام أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعى"، وقال إن إحدى الحوادث وقعت في فبراير عندما كان الضحية أبا مع أطفاله الثلاثة وزوجته وأحبائه الآخرين في القارب، مع تسجيل وفاته.

وتُظهر لقطات تيك توك المجنونة، أشخاصًا يرمون أنفسهم من مؤخرة القوارب سريعة الحركة في المياه المفتوحة، ويُعتقد أن أحد مقاطع الفيديو قد تم التقاطه في بحيرة نورمان بولاية نورث كارولينا، ويظهر خمسة أشخاص يقفزون ويتقلبون في الماء.


القفز من قارب متحرك

تحدى تيك توك

تيك توك

وفاة



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