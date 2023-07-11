3.2 مليار دولار صادرات مواد البناء المصرية أول 5 أشهر من 2023

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 قيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 3 مليارات و183مليون دولار بزيادة بنسبة 2%.

وأشار المجلس التصديري إلي أن صادرات المواسير بلغت 7 ملايين دولار اول 5 أشهر من 2023 مقابل 4 مليون دولار بنسبة زيادة 65 % في حين أن صادرات الحديد والصلب سجلت 943 مليون دولار مقابل 647 مليون دولار بزيادة 46%.

كما ارتفعت صادرات النحاس لتسجل 252 مليون دولار مقابل 188مليون دولار بزيادة 34%، في حين سجلت صادرات مصر من الأسمنت 386 مليون دولار مقابل 286 مليون دولار بارتفاع قدره 33%.