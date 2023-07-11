100 مليون مستخدم لـ"ثريدز" بـ5 أيام.. و"تويتر" يتهم زوكربيرج باختلاس الأفكار

كتبت: نهال أبو السعود

تمكن تطبيق ثريدز الذي يهدف إلى منافسة "تويتر" من جمع أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام منذ إطلاقه، وفقا لبيانات جديدة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، متجاوزا رقم قياسي كان حققه تطبيق تشات جي بي تي روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى.

وتم إطلاق ثريدز على متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في 100 دولة حول العالم يوم الأربعاء الماضي، لكنه غير متوفر في أوروبا حتى الآن، بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التي تمتلك فيس بوك ، إن التطبيق جمع 10 ملايين مستخدم خلال الساعات السبع الأولى من إطلاقه وأكثر من 30 مليون بحلول صباح يوم الخميس وبعد حوالي 24 ساعة، تضاعف هذا الرقم.

ومع جمع التطبيق لـ 100 مليون مستخدم، وفقا للأرقام من منصة البيانات "كويفر كوانتيتيتف"، فإن قاعدة ثريدز من المستخدمين تمثل أقل من ثلث نسبة مستخدمي تويتر فقط، الذي يعتقد أنهم يبلغون 350 مليون.

وأصبح بعض مستخدمي تويتر محبطين منذ أن تولى الملياردير إيلون موسك زمام الأمور، وظهر منافسون آخرون لتويتر، مثل ماستودون وبلوسكاي، لكنهم فشلوا في جمع قاعدة كبيرة من المستخدمين.

منذ إطلاق ثريدز، هدد تويتر المنافس بإجراءات قانونية، واتهم محامي تويتر زوكربيرج بالاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لتويترلإنشاء ثريدز.

وزعم تويتر أن ميتا عينت موظفين سابقين كانوا لديه ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية ونفت ميتا من جهتها هذه الاتهامات.