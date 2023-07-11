نقل 13 مصابا فى حادث سير على طريق سيناء الأوسط لمستشفى الإسماعيلية العام

شمال سيناء - محمد حسين

أفادت مصادر طبية بإصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق شمال سيناء الأوسط.

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على طريق "بغداد /الجفجافة" بعد الجفجافه اتجاه منطقة الطاسة في مركز الحسنة بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة، ودفع إسعاف شمال سيناء وإسعاف الإسماعيلية بعدد 10 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.