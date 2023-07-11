اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:16 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:26 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة بالوادى الجديد انقلاب سيارة -أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، اليوم الثلاثاء، على طريق الداخلة – الفرافرة  بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الداخلة العام.
 
تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمد على سيد، 28 سنة ومقيم الفرافرة، محمد رمضان محمد، 38 سنة، ومقيم الفرافرة، محمد عمرو محمد، 25 سنة، ومقيم مركز الفرافرة، وجمعيهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة بالجسم. 
 
 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق حركة المرور لطبيعتها بالطريق.

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