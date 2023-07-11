نشوب حريق بسيارة داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية

اندلع منذ قليل حريق سيارة نقل داخل المصنع أثناء تعبئة الغاز داخل مصنع غاز نطاق مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع غاز بمدينة أبوحماد وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية، فيما هرع مرفق الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بكابينة سيارة نقل داخل المصنع أثناء تعبئة الغاز، وجار السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.