مفوضية الانتخابات الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق عمران خان

وكالات الأنباء

أصدرت مفوضية الانتخابات الباكستانية، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، فى قضية ازدراء، حسبما ذكرت قناة "آرى نيوز"، اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن مذكرة الاعتقال لا تتضمن إمكانية الخروج بكفالة على ذمة التحقيقات.

وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت في الرابع من يوليو، أن مرسوما رئاسيا قد صدر يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها عمران خان.

واعتقل خان، زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يواجه مجموعة من القضايا منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، في قضية الفساد المالي في مايو، مما أدى إلى احتجاجات شابها العنف في أنحاء البلاد، وذلك قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة.

وذكرت محطة جيو نيوز التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم 30 يوما إن لم يتعاونوا في التحقيقات.