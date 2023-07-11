اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:49 ص
أكرم القصاص
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مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب اليابان

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:35 ص
مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب اليابان فيضانات فى اليابان ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مسئولون فى اليابان، اليوم الثلاثاء، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بسب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو جنوب غربى البلاد، وأضافوا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 3 مفقودين.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها، الاثنين، فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة شهدتها مناطق مختلفة حول العالم في الأيام الماضية، ما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.

 


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