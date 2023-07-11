مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب اليابان

وكالات الأنباء

قال مسئولون فى اليابان، اليوم الثلاثاء، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بسب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو جنوب غربى البلاد، وأضافوا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 3 مفقودين.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها، الاثنين، فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة شهدتها مناطق مختلفة حول العالم في الأيام الماضية، ما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.