مصرع شاب غرقا بنهر النيل في سوهاج لعدم إجادته السباحة

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة عقب تعرضه للغرق بنهر النيل تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق في الواقعة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بغرق شاب بنهر النيل أثناء السباحة ولعدم إجادته للسباحة تعرض لحادث غرق وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين من المعاينة تمكن قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال ص . أ . ا 17 سنة جثة هامده عقب تعرضه لحادث غرق بنهر النيل في مدينة سوهاج تم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى بمدينة سوهاج وتم إخطار أهلية المتوفى وإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حولل الواقعة وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج تمكنت قبل ذلك من إنتشال جثة طفل بلغ من العمر 9 سنوات، لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى دائرة قسم أول سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي توللت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة نجع حمادى دائرة قسم اول سوهاج تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لإنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات غرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة قسم أول سوهاج عقب تقدم الأهالي ببلاغ تم إنتشال الجثة بمعرفة "قوات وحدة الإنقاذ النهري"، تبين غرق الطفل فارس ا ف ا 9 سنوات تلميذ، ويقيم دائرة القسم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

وبسؤال والده المدعو أحمد ف ا ا 56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.