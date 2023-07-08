انتشال جثة شاب غارقة فى هويس محلة أبو على بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، من انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من العمر مقيم قرية محلة أبو على مركز المحلة، غارقة في هويس محلة أبو على المار أمام مجمع محاكم المحلة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا باختفاء الشاب ويدعي " م.ا" وفوجئ الاهالي بجثته طافيه على مياه الهاويس المتفرع من بحر شبين.

وتم التعرف على الجثة وانتشالها ونقلها للمشرحة وتفحص الاجهزة الأمنية الواقعة لبيان عما إذا كان هناك شبهه جنائية في وفاته من عدمه.