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مركب صيد تعثر على جثة الطفل الثانى الغارق بشاطئ بورسعيد

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:02 م
مركب صيد تعثر على جثة الطفل الثانى الغارق بشاطئ بورسعيد مركب صيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر طاقم مركب صيد بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على جثة الطفل الثاني الغارق بشاطئ بورسعيد.
 
وقام طاقم المركب بانتشال جثة الطفل، محمد محمد ابراهيم سليم 16 عامًا، من مياه البحر ووضعها على سطح المركب ونقلها إلى ميناء الصيد في بورسعيد.
 
تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل جثة الطفل من خلال سيارة إسعاف من ميناء الصيد إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.
 
كانت  جهود البحث لرجال شرطة الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن بورسعيد، قد نجحت في  في انتشال جثة الطفل محمد سامي سلامه منصور 15 عامًا، من قرية البصراط في المنزلة، ونقله إلى مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، قبل أن يجرى انتشال جثة الطفل الثاني منذ قليل، في الوقت تواجد اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على شاطئ بورسعيد للإشراف على عملية البحث عن الطفلين.
 
وشهدت شواطئ محافظة بورسعيد، أمس الاثنين، إنقاذ 7 أشخاص من الغرق، بينما فُقد طفلين، وذلك في ظل ارتفاع أمواج البحر وتواجد تيارات مائية شديدة.
 
 
 

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