السيطرة على حريق بسبب ماس كهربائى بمستشفى سيدى سالم المركزى

كفر الشيخ – محمد سليمان

شب حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق، وهناك متابعة وتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات وفاة، أو حالات متأثرة بالحريق، وهناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم السيطرة على حريق محدود نشب في مستشفى سيدي سالم المركزي، مؤكدا أنه جرى رفع درجة الطوارئ داخل المستشفى ويجري الآن إخلاء موقع الحريق، وقطع التيار الكهربائي عنه.

وأضاف الشربيني، حتى الآن لم يتم رصد أي حالات وفاة أو إصابة نتيجة الحريق وأنه يجري التنسيق مع مستشفيات السلامة الخاصة، مستشفى العبور للتأمين الصحي وكفر الشيخ العام لاستقبال المرضى داخل المستشفى.