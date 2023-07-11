اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توزيع لحوم الأضاحى البلدية على 2000 من الأسر المستحقة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:47 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع لحوم الأضاحى البلدية على 2000 من الأسر المستحقة لحوم الأضاحى البلدية لكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي البلدية، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً  بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.
 
جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول الدفعة الأولى للحوم الأضاحي البلدية، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ رفعت مندوب وزارة الأوقاف، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع.

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