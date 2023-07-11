محافظ قنا يطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية السبت المقبل

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام.

وأضاف الداودي، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما ( الثلاثى المتعدد – الثنائى ) أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع، مضيفا أنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى، مؤكدا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتا إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.