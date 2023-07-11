محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير ميناء أبو زنيمة فى إطار تطوير المنطقة الصناعية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، المهندس الجيولوجى جمال هنداوى رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، وتم خلال اللقاء عرض مشروع تطوير وتحسين وامتداد ميناء أبو زنيمة البحرى التابع لشركة سيناء للمنجنيز والواقع على خليج السويس بالبحر الأحمر.

وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة أن شركة سيناء للمنجنيز هى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال، وأن مشروع تطوير الميناء وامتداده يشمل أعمال تطوير متكاملة طبقا لمتطلبات سوق الملاحة العالمية والصناعات البحرية واللوجيستيات.

ويقوم المشروع على عمل امتداد الأرصفة بالميناء داخل خليج السويس الوصول لأعماق تصل إلى 18 مترا، ويستهدف استقبال سفن الصب العملاقة التى تصل حمولتها إلى 80 ألف طن، بالإضافة إلى إقامة ورش لإصلاح الحفارات البحرية وتطوير المنطقة الصناعية والأعمال اللوجيستية وإقامة أنشطة بحرية متكاملة بالمنطقة، وبناء أرصفة بحرية لاستقبال سفن متعددة الأغراض بهدف خدمة شبه جزيرة سيناء.

من جانبه أثنى محافظ جنوب سيناء بأعمال التطوير المقترحة، لافتا إلى أن ذلك فى إطار خطة التطوير الشاملة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية.

حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خميس حسن شعلة رئيس المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، وعلي عمارة مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.