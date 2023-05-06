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5 معلومات حول تطوير مصانع شركة سيناء للمنجنيز بأبو زنيمة.. تعرف عليها

السبت، 06 مايو 2023 10:00 م
5 معلومات حول تطوير مصانع شركة سيناء للمنجنيز بأبو زنيمة.. تعرف عليها ميناء ابو زنيمة - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرا اجتماعا ضم المحاسب عماد الدين مصطفى خالد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور جمال هنداوي رئيس شركة سيناء للمنجنيز، التي تم إنشاؤها عام 1957 ، لمتابعة خطط تطوير المصانع والمناطق اللوجستية بالشركة في أبو زنيمة بجنوب سيناء تعرف على التفاصيل في 5 معلومات.

1 - خطة تطوير الشركة تنطلق من التوسع فى الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الإنتاج التعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية فى نطاق عمل الشركة من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة.

2 - إضافة صناعات جديدة على خام الكاولين الذي تمتلك منه الشركة احتياطيات كبيرة ويمكن زيادة قيمته الاقتصادية من 15 دولار إلى 80 دولار للطن حال إخضاعه لصناعة تحويلية بسيطة يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

حيث أن الشركه لديها احتياطي إجمالي 70 مليون طن بتركيز 35% ألومينا، و هى المادة الخام التى يتم استيرادها لصناعة الألومنيوم و يدخل الخام فى صناعة الشبة المستخدمة فى تنقية مياه الشرب والفيبرجلاس والسيراميك والأسمنت الأبيض والحراريات، وجاري دراسة مشروع الكلسنة لتعظيم العائد الإقتصادى للكاولين.

3 -  تنتج سبيكة السيلكومنجنيز والجبس المكلسن كنشاط صناعى وخام الكاولين ورمال الزجاج والجبس الخام وأكسيد الحديد وخام المنجنيز  كنشاط تعديني.

4 - هناك مشروعات يجري تنفيذها حاليا بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بتكلفة 11 مليون دولار و 130 مليون جنيه تمويل محلي، ومشروع لإنتاج منجنيز عالي التركيز بنسبة شراكة 65% للشركة و 35 % للقطاع الخاص.

5 – بحث إقامة صناعات جديدة يتطلب تطوير ميناء أبو زنيمة المملوك للشركة لاستقبال المراكب العملاقة وإقامة مجمع صناعى وترسانة بحرية لتقديم الخدمة الفنية و خدمات الإمداد والتموين و اللوجيستيات البحرية الأخرى للناقلات البحرية، و هو ما يتم العمل عليه حالياً.


سيناء

أبو زنيمة

الصناعة

سيناء للمنجنيز

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام



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