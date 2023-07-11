محافظ الغربية: الانتهاء من إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف بقرى حياة كريمة

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن انتهاء محافظة الغربية من بناء وتطوير ورفع كفاءة 8 وحدات إسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى بقرى مركز زفتى وذلك بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه.

وأوضح رحمى أن الأعمال شملت إنشاء نقطتين إسعاف بقريتى بشبراملس وتفهنا العزب إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 6 نقاط أخرى، وذلك ضمن خطة المبادرة لتوفير خدمة الإسعاف للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.