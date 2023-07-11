الداخلية تضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

واسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – هاتف محمول)، وضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.