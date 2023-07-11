محافظ أسيوط يلتقى شباب مؤسسة حياة كريمة ويعلن دعمه لمبادرة "فرصة حياة"

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، منسقى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، لبحث سبل دعم إطلاق مبادرة "فرصة حياة"، وتنظيم ملتقيات لتدريب وتوظيف الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وذلك بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، ضمن فعاليات وانشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للمبادرات التنموية التى تستهدف قرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم، جاء ذلك بحضور سوزان محمد راضى منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة"، والمهندس مينا إبراهيم المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، والدكتور محمد سامى نائب المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية التنموية التى تستهدف الأسر والفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم مشيداً بجهود "مؤسسة حياة كريمة" بالمحافظة ودعمهم الأسر الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مبادرة "فرصة حياة" لتدريب الشباب والخريجيين وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب ولذوى الهمم من خلال ملتقيات التوظيف الكبرى التى سيتم تنظيمها بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الاكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأوضح المحافظ أن ملتقيات التوظيف تعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين بالاضافة الى الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتا إلى أنه تم تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف خلال الأسابيع الماضية ويجرى تنظيم الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وذوى الهمم واستيفاء نسبة 5% بكل الشركات والجهات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى الاستمرار فى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا فضلاً عن توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوى الهمم من أبناء المحافظة وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية.

وأستعرض المهندس مينا ابراهيم منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة أهم أنشطة المؤسسة بالمحافظة والبرامج والمبادرات التنموية التى تم تنفيذها، فضلاً عن استعراض خطة تنفيذ مبادرة "فرصة حياة"، والتى سيجرى تنفيذها بالتعاون مع كل مديريات لخدمات بالمحافظة والأجهزة التنفيذية فى الفترة من 17 يوليو حتى 23 يوليو الجارى، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والخريجين للحصول على التدريبات اللازمة التى تؤهلهم لسوق العمل فضلاً عن توفير فرصة عمل مناسبة لهم من خلال ملتقيات التوظيف التى سيتم تنظيمها ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة ، في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطن، وبالتزامن مع الاهتمام بمحور البنى التحتية والإنشاءات، وفي ظل التمكين الاقتصادى للشباب وتأهيلهم لسوق العمل والقضاء على البطالة.