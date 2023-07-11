200 فرقة طبية تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان بقرى أسيوط ضمن حملة "100 يوم صحة"

أسيوط -هيثم البدرى

أشاد أهالى محافظة أسيوط بالمبادرات الرئاسية المستمرة التى تستهدف المواطن المصرى فى كافة القطاعات وخاصة القطاع الصحى وصحة المواطن التى يضعها الرئيس السيسى على قائمة أولوياته ومن بين هذه المبادرات مبادرة 100 يوم صحة التى تقوم بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة على مدار 100 يوم متتالية بالمجان.

ويقول على أحمد محمد فلاح مركز البدارى، إن الحملة استهدفت قريته من خلال الفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بأسيوط بقوافل طبية فى كافة التخصصات مع تقديم العلاج والتحاليل والأشعة وتوفير قرارات العلاج على نفقة الدولة والعيادات المتنقلة فى مختلف التخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية وتم توقيع الكشف الطبى على مئات المواطنين الذين علموا بالقوافل والحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والإدارة الصحية بالمركز مما وفر على أهالى القرية عناء ومشقة الذهاب للعيادات الخاصة بمركز البدارى أو بمحافظة أسيوط.

وأضاف مصطفى نبيل طالب من مركز القوصية أن الفرق المتنقلة والقوافل الطبية وأكباء حملة 100 يوم صحة قدموا خدمات طبية هائلة بالمركز وتم توقيع الكشف الطبى على مئات المواطنين وتوفير العلاج على نفقة الدولة وانهاء أوراقهم بسهولة ويسر بدلا من عناء، ومشقة المشاوير على مكاتب الموظفين بالإضافة إلى تحويل عدد كبير من الحالات على المستشفيات الحكومية ومعامل التحليل لإستكمال الكشوفات الطبية التى تحتاج إلى المعامل وغرف العمليات وغيرها من الأجهزة.

وأوضحت نهله صالح 50 عاما موظفة بالسكة الحديد أنها كانت تعانى من بعض المشاكل الصحية التى تحتاج إلى طبيب جلدية ومن خلال هذه القوافل الطبية التى سمعت عنها وعن حملة 100 يوم حيث وجدت السيارة التابعة للحملة أمام محطة القطارات التى تعمل بها حيث تتمركز هذه السيارات بأماكن تجمعات المواطنين بالأماكن العامة، والمحطات الرئيسية، وبالفعل تم توقيع الكشف الطبى عليها، وتحديد المشكلة التى تعانى منها وكتابة العلاج الخاص بالحالة المرضية موجهه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرات التى تستهدف بشكل مباشر صحة المواطن المصرى.

ومن جهته قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية، وتقديم خدمات الطب الوقائى من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى، والوصول إلى المواطنين بأماكن العمل والمنازل تسهيلاً عليهم، بالاضافة إلى القوافل العلاجية التى تقدم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة والعيادات المتنقلة فى مختلف التخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وصحة المرأة بالمجان، كما تم توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتى للثدى وفحص الثدى إكلينيكياً لافتا إلى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة فضلا عن توجيه مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لفعاليات الحملة وعمل تقرير يومى لمعدلات الانجاز.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى إنه يجرى العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكترونى وكذلك الورقى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة "100 يوم صحة" مستمرة فى تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة وذلك ضمن فعاليات الحملة التى تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان فى قطاع الصحة والوصول للمواطنين فى أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة وتفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبى على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحى وطالب ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفاً أن الحملة انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية فى قطاع الصحة على مستوى المحافظة وتستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد على استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقى المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجى والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعى والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء فى المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى فى مجال الصحة الانجابية.

أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (1)



أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (2)



أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (3)



أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (4)



أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (5)



أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (6)



أهالي أسيوط يشكرون الرئيس السيسي علي حملة 100 يوم صحة (7)