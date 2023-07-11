محاضرة عن "العناية بصحة المرأة" أبرزها.. فعاليات وأنشطة بقصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الإسماعيلية تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن .

ونظم بيت ثقافة التل الكبير حوار بعنوان السد العالى هرم الإرادة المصرية والذى تم بناءه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعزم وجهد المصريين وقتها.

ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية بدار التبيان للأطفال ورشة حكى مع الأطفال بعنوان "كيفية استغلال الإجازة الصيفية" بحضور عمرو إسماعيل على مسؤول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

تحدث عبد الرحمن فراج مسئول النشاط مع الأطفال في بعض النقاط أهمها، ضرورة الإهتمام بكيفية قضاء وقت الفراغ بشكل سليم ومفيد، عن طريق القراءة والإطلاع التي تفيد العقل وممارسة الألعاب الرياضية التي تقوي الجسم، والبعد عن قضاء أوقات طويلة على الهواتف المحمولة التي انتشرت بين الأطفال بشكل كبير، وكذلك القيام برحلات ترفيهية تعليمية للأماكن السياحية والتاريخية والأثرية التي تتواجد في كل محافظات مصر.

كما نظمت مكتبة القصاصيين الثقافية محاضرة بعنوان العناية بصحة المرأة واثر ذلك على الأسرة والمجتمع ضمن الخطة القومية الاستراتيجية للسكان بموقع القصاصين ألقى المحاضرة د. محمد ابراهيم بالادارة الصحية بالقصاصين وتحدث في عدة نقاط اهمها

منها التعود على ممارسة النشاط البدني، اتبع نظاماً غذائياً صحياً، الحصول على قدر كافٍ وعميق من النوم وذلك تحت إشراف هند محمد، مديرة الموقع.

كما نظمت مكتبة علي الراعي ورشة حكى بعنوان اخلاقى وسلوكى فى الشارع والحديث حول التحلي بالاخلاق الكريمة والاحترام وعدم العنف.