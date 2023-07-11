كيف تحمى شعرك من التساقط.. نصائح للحصول على شعر صحى

كتبت فاطمة خليل

طرق لحماية شعرك من التساقط غذى شعرك بالنظام الغذائى الصحيح تساقط الشعر من المشاكل الشائعة، وله أسباب عديدة من الإجهاد إلى عدم التوازن الهرمونى، وفى التقرير التالى نقدم طرق حماية الشعر من التساقط، بحسب موقع "هيلث شوت". يلعب النظام الغذائى المتوازن والمغذى دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الشعر، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات الأساسية لدعم نمو الشعر.

تشمل بعض العناصر الغذائية المفيدة البيوتين والزنك والحديد والفيتامينات A و C و E وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ادخل أطعمة مثل الخضراوات الورقية والبيض والأسماك والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة فى نظامك الغذائى لتوفير اللبنات الأساسية اللازمة لشعر صحى.



العناية الجيدة بالشعر تعتبر العناية المناسبة بالشعر ضرورية للحفاظ على الصحة العامة لشعرك.

التعامل اللطيف: تجنب التمشيط بالفرشاة أو التمشيط العنيف، لأنه قد يتسبب في تكسر الشعر الهش وتلفه، يمكنك استخدام مشط ذو أسنان عريضة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفك تشابك شعرك برفق.

تجنبي التصفيف بالحرارة: الحرارة الزائدة من أدوات التصفيف مثل مكواة الشعر ومجففات الشعر يمكن أن تضعف الشعر وتتلفه قللي من استخدامها أو استخدمي بخاخات واقية من الحرارة عند التصفيف.

التشذيب المنتظم: قم بجدولة قصات الشعر المنتظمة كل ستة إلى ثمانية أسابيع لإزالة الأطراف المتقصفة ومنعها من الانتقال إلى أعلى جذع الشعرة، مما يتسبب في مزيد من الضرر.

اختر منتجات الشعر الصحية: اختر أنواع الشامبو والبلسم اللطيفة الخالية من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين. يمكن لهذه المواد أن تزيل الزيوت الطبيعية وتتسبب في الجفاف، ما يؤدي إلى تكسر الشعر.