شاهد.. الرئيس الأمريكى يرتكب خطأ بروتوكوليا أثناء لقاء الملك تشارلز

كتب عبد الوهاب الجندى

استقبل اليوم الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر ويندرز، فى أول لقاء لبايدن مع الملك، حيث غاب الرئيس الأمريكي عن مراسم تتويج تشارلز.

وخلال اللقاء ارتكب بايدن خطأ بروتوكوليا، إذا أمسك الملك تشارلز من ذراعه وربت عليه قبل صعود المنصة لالتقاط الصورة التذكارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": "فقد الملك تشارلز صبره وقام بتوبيخ حارس عندما حاول إقناع الرئيس جو بايدن بالإسراع في لحظة غير عادية خلال اجتماعهما في قصر وندسور يوم."

وبدأ أن بايدن يتجاهل تشارلز عندما حاول إقناعه بالتوقف عن الحديث أثناء تفتيشهم للحرس الويلزي في منتصف حفل ترحيب ملموس قبل المحادثات حول تغير المناخ.

وخاطر بايدن، 80 عامًا، بخرق البروتوكول الملكي من خلال الإمساك بذراع تشارلز البالغ من العمر 74 عامًا، وهم يتصافحون ويضعون يده على ظهره أثناء حضنهم في رباعي الزوايا.