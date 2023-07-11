اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فريق ترامب يطلب تأجيل محاكمته بقضية الوثائق.. ويؤكد: لا يوجد سبب لأى محاكمة عاجلة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:51 ص
فريق ترامب يطلب تأجيل محاكمته بقضية الوثائق.. ويؤكد: لا يوجد سبب لأى محاكمة عاجلة ترامب
وكالات الأنباء

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طلب فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، من القاضى المشرف على قضية الوثائق فى فلوريدا، تأجيل المحاكمة.

وكتب محامو الرئيس السابق فى الدعوى: "من المؤكد أنه لا يوجد سبب لأى محاكمة عاجلة، وأفضل طريقة لتحقيق غايات العدالة هي الاستمرار".

وأضاف المحامون في الدعوى حسبما نقلت "CNN"، أن "الشروع فى المحاكمة خلال فترة انتظار دورة الانتخابات الرئاسية، حيث يكون المرشحون المعارضون معادون بشكل فعال (إن لم يكن حرفيا) لبعضهم البعض في هذا الإجراء، مما يخلق تحديات غير عادية في اختيار هيئة المحلفين ويحد من قدرة المدعى عليهم على الوصول لحكم عادل ونزيه".

وطلبت وزارة العدل الأمريكية تحديد موعد المحاكمة في منتصف ديسمبر المقبل.

وكتب فريق الدفاع عن ترامب في الملف: "تمثل هذه القضية الاستثنائية تحديا خطيرا لكل من حقيقة وتصور ديمقراطيتنا الأمريكية". وأضاف: "تترأس المحكمة الآن محاكمة تقدمت بها إدارة رئيس في منصبه ضد منافسه السياسي الرئيسي، وهو نفسه مرشح رئيسي لرئاسة الولايات المتحدة".

وقال فريق ترامب: " لذلك يجب على المحكمة سحب الأمر الحالي بتحديد المحاكمة، وتأجيل أي نظر في موعد محاكمة جديد".

 


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