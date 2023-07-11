اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:08 م
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فحص أكثر من 38 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة خلال شهر بسوهاج.. صور

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:38 م
فحص أكثر من 38 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة خلال شهر بسوهاج.. صور مباردة 100 مليون صحة
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 38 ألفًا و860 مواطنًا ومواطنة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" خلال 30 يوما، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهي " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن " .
 
ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 10 آلاف و300 مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقرات بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 21 ألف و 300 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة " .
 
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و 300 طفل ضمن مبادرة " السمعيات " بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ 204 مقرات بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 960 مواطنًا ضمن مبادرة " كبار السن من 65عامًا فما فوق "، وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا" .
 
 
مبادرة 100 مليون صحة (1)
مبادرة 100 مليون صحة (1)

مبادرة 100 مليون صحة (2)
مبادرة 100 مليون صحة (2)

مبادرة 100 مليون صحة (3)
مبادرة 100 مليون صحة (3)

مبادرة 100 مليون صحة (4)
مبادرة 100 مليون صحة (4)

مبادرة 100 مليون صحة (5)
مبادرة 100 مليون صحة (5)

مبادرة 100 مليون صحة (6)
مبادرة 100 مليون صحة (6)

مبادرة 100 مليون صحة (7)
مبادرة 100 مليون صحة (7)

مبادرة 100 مليون صحة (8)
مبادرة 100 مليون صحة (8)

مبادرة 100 مليون صحة (9)
مبادرة 100 مليون صحة (9)

مبادرة 100 مليون صحة (10)
مبادرة 100 مليون صحة (10)
 

سوهاج

محافظة سوهاج

طهطا

الصحة

أخميم



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